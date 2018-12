Mendicino, metanizzazione: incorso lavori di completamento

Le prime contrade a ricevere la rete gas sono state Pasquali e Tivolille. Adesso il servizio è pronto per essere esteso al resto del territorio

MENDICINO (CS) – Continuano nella Città di Mendicino le attività amministrative volute dal Sindaco Antonio Palermo (in foto). Dalla bitumazione della strada principale ormai in dirittura di arrivo ai lavori idrici in corso, dall’adozione del Piano Strutturale Comunale alla sostituzione delle lampade tradizione con il Led, dalla posa della panchina rosa in occasione della giornata di violenza contro le donne all’intitolazione della villetta comunale a Roberta Lanzino. A queste importanti iniziative, si aggiunge ora, la notizia dell’avvio dei lavori di completamento della metanizzazione.

Infatti, oltre le strade già oggetto dei lavori eseguiti quest’estate che hanno permesso di portare la rete gas a tutti i cittadini di Contrada Pasquali e Contrada Tivolille, si estenderà ora la rete gas ad altre vie del nostro territorio come richiesto al Sindaco da molti cittadini. Tra queste vi saranno via Aristotele, via Pirille, via Linze, via Callas, via Rossellini, via Repaci, via San Francesco di Paola e via San Giovanni Bosco. A tali località si aggiungeranno a seguire altre ulteriori strade grazie alle economie ottenute. “Un altro passo enorme avanti per la mia Città . Sono felice da Sindaco di poter finalmente offrire a migliaia di miei concittadini un servizio cosi importante che ho voluto fortemente seguendo tale progetto dall’ideazione alla realizzazione” ha dichiarato il primo cittadino Antonio Palermo.

Copertina immagine di repertorio