Mendicino, i cittadini chiedono al sindaco Palermo di ricandidarsi

E Antonio Palermo ha accettato di ricandidarsi con la sua amministrazione per i prossimi cinque anni per “il bene” di Mendicino

MENDICINO (CS) – Un gruppo di liberi cittadini ha organizzato un incontro pubblico che ha visto la presenza di centinaia di persone in un ristorante cittadino. L’iniziativa è stata l’occasione per chiedere conto al Sindaco Antonio Palermo delle cose fatte in questi anni e delle cose giĂ in cantiere per il futuro. Il primo cittadino ha elencato le tante iniziative portate a termine durante la sua sindacatura con la sua squadra di governo per dare maggiori e migliori servizi ai cittadini e per cambiare il volto di Mendicino dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Tanti gli interventi che hanno rimarcato le tante cose positive fatte in questi anni. E un appello finale, tutti in piedi, per chiedere al Sindaco di continuare in questo impegno anche nei prossimi 5 anni, ricandidandosi alla carica di primo cittadino insieme a tutta la sua amministrazione. Il Sindaco emozionato, ringraziando tutti, ha risposto: “dinanzi a questo vostro appello così accorato non posso che dire di Sì e accettare questa nuova sfida che con l’aiuto di tutti i cittadini vinceremo ancora una volta per il bene di Mendicino”.