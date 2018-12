“Merlino”, a Fuscaldo mobilitazione per chiedere chiarezza promossa da “Il Futuro che vogliamo”

Si è concluso domenica 2 dicembre, in serata, l’incontro con i tre candidati: Filella, Carnevale e Trotta, del gruppo politico “Il futuro che vogliamo”, i supporters ed una considerevole rappresentanza della popolazione di Fuscaldo, intervenuta per l’occasione.

FUSCALDO (CS) – L’incontro ha avuto all’ordine del giorno le ultime e gravi vicende che hanno fermato, per pochi giorni, i vertici dell’amministrazione Ramundo, nonchĂ© le comunicazioni ufficiali rese, dal Sindaco, nel Consiglio comunale del 26 novembre scorso. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata “la puntuale opposizione politica dei consiglieri di minoranza, ha denunciato irregolaritĂ dell’attivitĂ amministrativa con la volontĂ dei presenti all’incontro, concorde nel continuare ad insistere nella richiesta di dimissioni e, unanime, ha chiesto di avviare una mobilitazione iniziando con lo scendere in piazza a coinvolgere il popolo di Fuscaldo per fare chiarezza sull’attuale momento amministrativo”.

L’intero gruppo politico, presente all’incontro, è aperto a tutte le ipotesi o soluzioni, anche quelle piĂą coraggiose, anticipando i tempi della Magistratura per cancellare l’aspettativa, su cui gioca la maggioranza, di un possibile ribaltamento giudiziario. Sono troppi i cittadini che non si riconoscono piĂą nei propri rappresentanti. L’impegno che quotidianamente spendiamo e continueremo a spendere per contrapporci alla maggioranza, che dimostra giorno dopo giorno la sua leggerezza politica, è ricompensato dal gradimento del gruppo “Il futuro che vogliamo” e dai cittadini intervenuti, che hanno mostrato ampio consenso sulla linea politica sostenuta dai tre candidati, Filella, Carnevale e Trotta di contrapporre una opposizione intransigente, ma sensata e costruttiva.