Terremoti nell’hinterland di Cosenza, scuole sicure a Mendicino

Investimento da 5 milioni di euro per l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici. Si attende la demolizione e la ricostruzione della palestra di via Ottavio Greco

MENDICINO (CS) – Il Comune di Mendicino ha ottenuto un altro importante finanziamento per adeguare sismicamente la palestra di Via Ottavio Greco. Si tratta di una somma di ben 1.113.000 euro grazie alla quale, verrĂ demolita e ricostruita la palestra dell’Istituto Scolastico del Centro Storico. “Un altro importante traguardo è stato perseguito” afferma soddisfatto l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Edilizia Scolastica Francesco Gervasi, “con questo cospicuo finanziamento verrĂ realizzata una palestra innanzitutto sicura ed adeguata ai piĂą esigenti standard sismici e, nel contempo, verrĂ consegnata ai cittadini ed in particolare agli oltre 700 studenti del nostro Istituto Comprensivo una struttura sportiva con caratteristiche e dimensioni perfettamente rispondenti alle regole Coni, dunque potenzialmente in grado di ospitare anche competizioni sportive di basket e pallavolo agonistiche”.

“Con questo ultimo finanziamento che si aggiunge agli altri ottenuti in questi quattro anni” continua Gervasi nella nota, “possiamo affermare che tutti i nostri edifici scolastici sono stati beneficiari di un finanziamento per interventi di adeguamento sismico. Ciò significa che, a partire dalla prossima primavera, tutte le scuole, gradualmente, diventeranno più confortevoli e più sicure per i nostri ragazzi. Un investimento nella cultura e a beneficio delle prossime generazioni”. Il lavoro fatto in questi anni dal settore Lavori Pubblici guidato dall’Assessore Gervasi ha portato a brillanti risultati. Tra edifici scolastici ed edifici strategici, si è arrivati a finanziamenti per quasi 5 milioni di euro.