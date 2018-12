Scalea, domani inaugurazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

E’ fissata per le ore 11.00 di domani, lunedì 3 dicembre la cerimonia di inaugurazione della sededi Scalea dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS).

SCALEA (CS) – La nuova sede di Scalea, in via Roma, nello stabile del vecchio Municipio, sarĂ intitolata all’assistente di Polizia di Stato Cesare Puglisi, deceduto prematuramente, a soli 43 anni. GiĂ da diverso tempo era stato avviata l’iniziativa, e l’associazione aveva bisogno di una sede quale punto di riferimento, in una cittĂ come Scalea, che ospita presidi di sicurezza importanti e numerose associazioni di categoria. L’input è giunto dall’Ispettore superiore in congedo, Biagio De Francesco, che ha fortemente voluto la presenza dell’ANPS nella cittĂ tirrenica.

«L’associazione – ha spiegato l’ispettore superiore De Francesco – è nata, giĂ da un anno, con l’obiettivo di partecipare ad azioni di volontariato. L’intenzione è di mettersi a disposizione delle istituzioni nel territorio di Scalea ed anche dei paesi dell’alto Tirreno cosentino. Gli associati si renderanno disponibili anche a partecipare a convegni, manifestazioni ed eventi».

Il programma della cerimonia di lunedì 3 dicembre prevede un prologo, intorno alle ore 10.00. VerrĂ raggiunta la sede dell’associazione di via Roma, 1 dove avverrĂ il taglio del nastro e la benedizione a cura dell’Arcivescovo della Diocesi “San Marco Argentano-Scalea”, Mons. Leonardo Bonanno, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato, Mons. Pietro Maria Del Vecchio. La cerimonia ufficiale si svolgerĂ , a partire dalle ore 11.00, nella sede della Sala polifunzionale del Comune di Scalea, in via Plinio il Vecchio.

Sono previsti i saluti del sindaco di Scalea, Gennaro Licursi; del responsabile della locale sezione Biagio De Francesco; del presidente della sezione ANPS di Cosenza, Francesco Antonio Greco; del segretario economo nazionale, Dott. Emilio Verrengia; del Questore di Cosenza, Dott.ssa Giovanna Petrocca.

E’ prevista la partecipazione, fra gli altri, dei sindaci dell’alto Tirreno cosentino, del senatore Ernesto Magorno, di Giuseppe Graziano, ufficiale in congedo del Corpo Forestale; del Consigliere provinciale Graziano Di Natale; dell’ex presidente del Consorzio di Bonifica, Davide Gravina; del comandante provinciale dei Carabinieri, Pietro Sutera; del comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, Capitano Andrea Massari; del comandante della Tenenza della Guardia di finanza di Scalea, Tenente Federico Gragnoli; una rappresentanza dei Vigili del fuoco del locale Distaccamento, della Polizia locale di Scalea; le associazioni della zona.