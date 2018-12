Centrale biomasse del Mercure, respinto ricorso del Forum Ambientalista “S. Gioia”

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Forum ambientalista “Stefano Gioia” contro la terza autorizzazione concessa dalla Regione Calabria alla Centrale a biomasse della Valle del Mercure

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il pronunciamento del massimo organismo della giustizia amministrativa è arrivato sei mesi dopo l’udienza di merito. “Un brutto giorno – è detto in una nota del Forum ambientalista – per chi crede che legalitĂ e giustizia debbano camminare insieme. Oggi hanno vinto interessi speculativi e predatori che hanno aggredito un territorio unico, quello del Parco Nazionale del Pollino, Zona di protezione speciale (Zps) e Patrimonio dell’UmanitĂ dell’Unesco, impattando con tutta la forza delle loro 350 mila tonnellate di alberi mandati in fumo ogni anno e con quella dei cento camion che ogni giorno portano ciò che resta di quegli alberi nella pancia del ‘Mostro del Mercure‘. Esponendo, inoltre, le popolazioni residenti a rischi per la salute e a rischi sociali, oltre che ai danni occupazionali negli ambiti propri di un Parco: il turismo e la produzione agro-alimentare di qualitĂ . Il tutto con la complicitĂ e il supporto dell’Ente Parco che, con ogni evidenza, lavora alacremente perchĂ©&hellip non vi sia piĂą un Parco Nazionale del Pollino”.

“Ma la battaglia del Forum ‘Stefano Gioia‘ – è detto ancora nel comunicato – non si arresta di certo. Sedici anni di vertenza non ci hanno fiaccato, ci hanno reso piĂą forti. Quello di oggi è un incidente di percorso, grave e incomprensibile, ma contingente. Ci sono (tante) altre strade da percorrere e noi le percorreremo tutte per arrivare all’unica soluzione possibile e accettabile: chiusura e smantellamento della centrale del Mercure”.