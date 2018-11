Pedone investito da un’auto a San Giovanni in Fiore

La persona investita è una donna di 69 anni, di cui non sono state rese note le generalità , investita sulla strada panoramica del centro silano.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – E’ stata portata in ospedale dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, la donna di 69 anni investita da un’auto sulla strada panoramica di San Giovanni in Fiore. Il conducente alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla donna. Intanto sono arrivati gli agenti della Polizia Provinciale della cittadina silana e i sanitari del 118 locale che hanno trasportato la donna prima all’ospedale cittadino, poi all’Annunziata di Cosenza.  La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, pur avendo riportato diverse fratture.