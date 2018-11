Muore schiacciato sotto il trattore

Il fatto è accaduto nel comune di San Pietro in Guarano, nel cosentino. A perdere la vita Vincenzo Le Pera, 53 anni

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Un signore di 53 anni, Vincenzo Le Pera in localitĂ “Caselle nuove” di Redipiano, frazione di San Pietro in Guarano, è morto nel tardo pomeriggio di oggi. Il 53enne, impiegato come personale Ata in una scuola, secondo accertamenti investigativi dell’Arma, si trovava all’interno di un terreno di sua proprietĂ , vicino casa e stava raccogliendo la legna.

Per cause probabilmente dovute al terreno sconnesso per via del maltempo, il trattore alla cui guida era il 53enne si è capovolto, rimanendo quest’ultimo schiacciato. La legna serviva per uso privato, il 53enne non stava eseguendo nessun tipo di lavoro. Inutili i soccorsi da parte dei familiari e dei sanitari del 118. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Ad estrarlo dal mezzo meccanico sono intervenuti i vigili del fuoco. Il medico legale ha poi redatto la documentazioen da inviare al magistrato di turno per la liberazione della salma

