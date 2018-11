Merlino: Fuscaldo, gruppo “Il Futuro che vogliamo” chiede dimissioni del sindaco

Durante tutta la sua attivitĂ politica la minoranza aveva giĂ affrontato quei temi che sono diventati il cavallo di battaglia della Magistratura Paolana, tanto da confermare molto della contrapposizione politica.

FUSCALDO (CS) – Nel consiglio comunale, tenutosi appena dopo la revoca delle misure cautelari, è stata ribadita, dall’opposizione compatta, la richiesta di dimissioni, mantenendo la linearitĂ delle condotte nel tempo. A sottolinearlo in una nota, è il gruppo politico “Il Futuro che vogliamo” nelle persone del capogruppo Andrea Filella, e di Maria Concetta Carnevale e Filomena Trotta.

“Il gruppo politico “Futuro che vogliamo”, l’imperativo “dimettetevi”, lo aveva giĂ gridato in piĂą occasioni, a differenza di chi oggi tenta di appropriarsene la paternitĂ . La minoranza non può e non deve assolvere o condannare ma ha il compito esclusivo di sorvegliare e contrastare ogni azione che pregiudica il cittadino di Fuscaldo”.

“Il sindaco in consiglio comunale, ha ribadito, piĂą volte, la volontĂ di proseguire e di rilanciare l’azione amministrativa di questa maggioranza. Noi – prosegue la nota – come minoranza, crediamo necessaria una riflessione con tutti i cittadini e con l’intero gruppo politico “Il futuro che vogliamo”; l’attuale delicata e prudente fase politica va condivisa con tutti i nostri elettori! Leggiamo, quotidianamente, centinaia di messaggi di uomini e donne, di gente di Fuscaldo, che vive nell’angoscia del domani…. praticamente in totale disaccordo con quanto affermato dal sindaco a mezzo stampa”.

“In consiglio comunale il sindaco, sminuendo l’accaduto, prova a manipolare la realtĂ , una realtĂ in cui crede solo la maggioranza e non il popolo di Fuscaldo. Quanto emerge ci porta a pensare che Fuscaldo è scosso ed amareggiato da quanto ha letto sulla stampa e vorrebbe cancellare, al piĂą presto, questa pagina oscura della sua storia”.