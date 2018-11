Turni massacranti per i medici ospedalieri dell’Asp di Cosenza

Il personale sanitario è sottoposto a turni irregolari, massacranti, il che mette in serio pericolo la salute dei pazientiÂ

COSENZA – Il deputato Cinquestelle Francesco Sapia, della Commissione SanitĂ ritiene “gravissima l’attestazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Raffaele Mauro, secondo cui l’azienda sanitaria ‘non è in grado di ottemperare al disposto della Legge 161 del 2014 in materia di turni di lavoro, tranne che interrompendo l’erogazione delle attivitĂ per parte delle ore quotidiane’“.

“Si tratta – prosegue Sapia – di un’ammissione esplicita, nero su bianco, a fronte di mie precise richieste, riferite agli ospedali periferici di San Giovanni in Fiore e Trebisacce, sul rispetto della normativa che regola i turni e i riposi del personale, posta a garanzia della sicurezza dei pazienti e per evitare lo stress dei medici, degli infermieri e degli altri operatori, prima causa degli episodi di malasanitĂ . Ancora piĂą pesante è che il direttore generale Mauro mi abbia scritto che ‘in un’ottica di bilanciamento, valutando nella scala dei valori la differenza e l’importanza tra l’erogazione delle prestazioni e quindi l’assistenza al paziente ottemperando così ad uno stato di necessitĂ ed il mancato rispetto della legge 161 del 2014, questa direzione ha optato nel prosieguo delle attivitĂ assistenziali ritenendo prioritario il soddisfacimento di tale necessitĂ '”.

“Ciò significa – sostiene il parlamentare del M5s – che il vertice dell’Asp di Cosenza sa benissimo e certifica che il personale sanitario è sottoposto a turni irregolari, leggasi massacranti, il che mette in serio pericolo la salute dei pazienti, come a lungo denunciato dalla collega deputata Dalila Nesci. Perciò oggi stesso, data l’estrema gravitĂ dell’ammissione dell’Asp di Cosenza e anche per l’ostinata indifferenza, sul territorio, del commissario alla SanitĂ calabrese, Massimo Scura, investirò la Procura della Repubblica e i ministri della Salute e del Lavoro, affinchĂ© partano indagini specifiche e verifiche a tappeto in merito al rispetto della normativa in questione, che nasce con una direttiva europea del 2003, recepita con una legge del 2014 entrata in vigore addirittura nel novembre 2015 e ad oggi largamente inattuata per irresponsabilitĂ , imperdonabili, dei governi precedenti di centrosinistra”.