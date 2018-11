Intensi venti di maestrale, con raffiche superiori ai 90 km/h, stanno provocando violente mareggiate con onde alte anche 6 metri. Particolarmente colpito il Tirreno cosentino dove si segnalano allagamenti a causa della furia del mare da Tortora fino a Cetraro e Fuscaldo

COSENZA – Il maltempo non da tregua alla Calabria sferzata in questi ultimi due giorni da trombe d’aria, grandinate, piogge torrenziali e sopratutto dal fortissimo vento di maestrale. Vento che sta creando disagi sopratutto nella provincia di Cosenza dove vengono segnalate raffiche superiori anche ai 90 Km/h lungo le coste ma sopratutto intense mareggiate che nelle ultime ore si stanno abbattendo con particolare veemenza sull’alto Tirreno cosentino. Allagamenti di strade e sottopassi vengono segnalati a Tortora, Praia a Mare, Diamante, Belvedere, Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo dove le onde hanno superato anche i 6 metri di altezza abbattendosi sulle strade e danneggiando il lungomare. Sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco intervenuti per locali allagati e alberi e cornicioni pericolanti proprio a causa del forte vento. Disagi anche a Cosenza e Rende dove questa mattina, a causa delle intense precipitazioni, alcune strade di Contrada Lecco, nella zona industriale, sono state allagate.

Ricordiamo che sulla base dei fenomeni meteo previsti, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi martedì 27 novembre, un’allerta di colore giallo per tutta la regione e di colore arancione sul settore sui versanti tirrenici settentrionali e centro-meridionali.