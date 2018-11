Operai del Verde Pubblico di Rossano tornano sul tetto in segno di protesta

Gli ex operai del verde pubblico di Rossano da stamattina all’alba sono saliti di nuovo sul tetto della scuola media “Carlo Levi”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Prosegue la protesta riguardo alla mancata risoluzione della vicenda che li vede coinvolti per la loro occupazione. Questa volta gli operai licenziati sono determinati ad andare avanti ad oltranza, fino a quando la questione non sarĂ risolta definitivamente e non avranno certezze. La protesta riguarda i 12 operai licenziati a settembre da una cooperativa dopo la scadenza dell’appalto. GiĂ a maggio scorso in tre erano saliti sul tetto per chiedere di continuare a lavorare, ma il Comune aveva fatto sapere che nessuna ditta aveva risposto alla gara d’appalto indetta. Successivamente la coop si è aggiudicata l’appalto per soli tre mesi. E a metĂ novembre alcuni operai erano giĂ saliti sul tetto della scuola media ed erano scesi solo dopo aver ricevuto rassicurazioni rispetto ad un incontro con il prefetto di Cosenza Paola Galeone.