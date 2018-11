Sanità, oncologia, inquinamento e Protezione Civile nella terra della ‘ndrangheta

L’ANCRI Cosenza promuove il tema della Prevenzione Sociale per lo Sviluppo della Democrazia. Tra i relatori il Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, il direttore generale dell’Asp Cosenza Raffaele Mauro e Carlo Tansi in qualitĂ di ricercatore del CNR

COSENZA – La Sezione Territoriale di Cosenza “Cav. Uff. Mario Metallo” dell’Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana ha organizzato un importante simposio di studi su “La Prevenzione Sociale per lo Sviluppo della Democrazia”, che si terrĂ il prossimo sabato 24 novembre, alle ore 17.00, presso la sala conferenze del Village Hotel “La Principessa” di Amantea. Molto ricco il programma di interventi stilato dal comitato scientifico dell’evento, diretto dal dirigente medico ASP di Cosenza e Specialista in Oncologia, Sisto Milito, e dai componenti: Pierfelice Degli Uberti, presidente della Confederazione Internazionale di Genealogia e Araldica; Ferdinando Verardi, responsabile della sede Unipegaso Cosenza; Francesco Saverio Sesti, docente della FacoltĂ di Giurisprudenza dell’UniversitĂ Roma III Tor Vergata; Claudio De Luca, docente dell’UniversitĂ della Basilicata; Barbara Capone, biologa nutrizionista; Luigi Lupo, presidente dell’Associazione “Calcia l’Autismo” e direttore di “Una Voce dall’UniverSociale”. I lavori, moderati dal giornalista Valerio Caparelli, saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Amantea, Mario Pizzino, e dal Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, e proseguiti dai saluti introduttivi di: Angelo Cosentino, presidente di ANCRI Cosenza; Tommaso Bove, presidente ANCRI Nazionale; Raffaele Mauro, Direttore Generale dell’ASP di Cosenza; Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi; Eugenio Corcioni, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza; Giuseppe Licciardi, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza. Di altissimo livello scientifico, tecnico, pedagogico e sociologico gli interventi previsti, a partire dall’ambito medico.

Le relazioni saranno aperte, infatti, da Franco Graziano dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma, che tratterĂ de “La prevenzione e la diagnosi precoce in senologia”. Seguiranno nel programma di interventi: Anna Giorno, Responsabile U.O.S. Screening Oncologici e Registro dei Tumori dell’ASP di Cosenza, che relazionerĂ su “La prevenzione delle patologie oncologiche, tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria”; Giovanni Perri, medico chirurgo specialista in radiologia, che interverrĂ su “La prevenzione nell’ambito della radio-diagnostica dei tumori; Domenico Milito, docente di Didattica Generale e Pedagogia Speciale dell’UniversitĂ della Basilicata, con una relazione su “La prevenzione nella sua caratura pedagogica-didattica”; Giuseppe Spadafora, docente di Didattica Generale presso l’UniversitĂ della Calabria che approfondirĂ il tema de “La prevenzione educativa come problema della Democrazia”; Gaetano Osso, referente per la Geologia del Dipartimento Arpacal di Cosenza, che tratterĂ de “La prevenzione dagli inquinamenti: il suolo”; Carlo Tansi, ricercatore CNR, con un interessante intervento su “Protezione Civile nella terra della ‘ndrangheta“; Giuseppe Patania, direttore dell’Ispettorato Territoriale Lavoro per Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, che disserterĂ su “La prevenzione del lavoro nero e il fenomeno del caporalato”; Eugenio Facciolla, Procuratore della Repubblica di Castrovillari, che parlerĂ di “Efficienza della giustizia e difesa della Costituzione”; Ludovico Abenavoli, docente di Gastroenterologia dell’UniversitĂ Magna Graecia di Catanzaro, che relazionerĂ su “La prevenzione e la dieta: le malattie dell’apparato digerente”; Federico Infascelli, docente di Nutrizione e Alimentazione Animale dell’UniversitĂ Federico II di Napoli, che interverrĂ su “La prevenzione degli alimenti di origine animale per la salute dell’uomo”; Giuseppe Curia, docente incaricato di Zootecnica e miglioramento genetico dell’UniversitĂ Magna Graecia di Catanzaro, che concluderĂ con “La prevenzione nei prodotti di origine animale: caratteristiche dietetico-nutrizionali”. La frequenza del congresso e della successiva giornata di formazione è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado.