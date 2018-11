Calci e pugni contro l’auto dell’ex sindaco di Corigliano

Il fatto risale a martedì mattina. Vittima dell’aggressione l’ex sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci ed in particolare la sua auto

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Era parcheggiato in via Nazionale nella sua auto in attesa di una persona con la quale aveva un appuntamento Giuseppe Geraci quando ad un tratto si è avvicinato alla vettura un giovane. Poteva avere una trentina d’anni, avrebbe raccontato l’ex primo cittadino, ed ha iniziato ad inveire contro di lui prendendo a calci e punti la portiera. Geraci d’istinto sarebbe sceso dall’auto per appurare quanto stava accadendo, ma una volta fuori dalla vettura il giovane si è dileguato, si è diretto verso la sua auto ed è fuggito via. E Geraci si sarebbe anche messo ad inseguirlo ma senza riuscire a raggiungerlo. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Geraci avrebbe detto di non conoscere il giovane e di non avere idea del perchè del gesto.