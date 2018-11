Grave incidente sulla Statale 18, due persone ferite. Sul posto l’elisoccorso

L’impatto è stato molto violento e i conducenti dei due mezzi, un camion di un corriere e un altro furgone, sono stati portati in ospedale

SCALEA (CS) – L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, sulla strada statale 18 Tirrena inferiore a Scalea nei pressi di un camping. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente, l’impatto ha coinvolto due mezzi pesanti, in particolare un furgone e un camion della Bartolini. Due persone, conducenti dei mezzi di cui un uomo di 58 anni, S.V. sono rimasti feriti e sul posto è atterrato anche l’elisoccorso.

Lo scontro è avvenuto tra un furgone di colore azzurro condotto da S.V., 58 anni, di Scalea, e un camion del corriere espresso Bartolini. Il camion del corriere espresso Bartolini a causa dell’impatto frontale è anche finito fuori strada, lato mare mentre il furgone condotto dal 58enne è rimasto sulla carreggiata sud.