San Giovanni in Fiore, mancata stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Con un’interrogazione ai ministri dell’Economia e dell’Interno, il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione SanitĂ , ha chiesto ispezioni e verifiche sulla mancata stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilitĂ ancora utilizzati dal Comune di San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Con provvedimento della giunta ha giĂ programmato il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, prevedendo 13 assunzioni mediante mobilitĂ nell’anno 2018. Nell’interrogazione, è scritto in una nota, il parlamentare ha precisato che “la relativa proposta di deliberazione non risulta redatta nĂ© firmata da alcun responsabile di procedimento, per come invece vuole il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi”, specificando che le relative determine “nulla prevedono in ordine alla stabilizzazione di lavoratori ex Lsu-Lpu in servizio presso l’ente e per legge contrattualizzati fino al 31/12/2018”. Secondo Sapia, figure professionali che il Comune di San Giovanni in Fiore, ad oggi in dissesto finanziario, intende assumere per mobilitĂ sono “presenti tra i lavoratori precari ex Lsu-Lpu giĂ in servizio presso l’ente, stando pure a una richiesta di stabilizzazione avanzata dalla Fp Cisl”.

Inoltre il deputato 5stelle ha riassunto nell’atto di sindacato ispettivo la vicenda dell'”affidamento della responsabilitĂ della Ragioneria municipale a un dipendente di altra amministrazione”, aggiungendo che per il rinnovo dei contratti a tempo determinato il Comune di San Giovanni in Fiore ha provveduto con deliberazione di giunta “del 29 dicembre 2017, necessaria per ricevere i finanziamenti regionali e nazionali e, quindi, prorogare i contratti di specie”. “La maggioranza di centrosinistra che governa San Giovanni in Fiore – afferma Sapia – ha dimenticato in fretta i lavoratori precari, malgrado il luogo abbia una storia di significative lotte politiche e sindacali per il lavoro. Ciò dovrĂ spiegarlo in primo luogo il governatore Mario Oliverio, lì nato, vissuto e votato a furor di popolo”.