Diamante, stabilimento balneare distrutto da un incendio

Lo stabilimento balneare “La Perla” è andato completamente distrutto in un incendio, che secondo i primi riscontri sarebbe di natura dolosa

DIAMANTE (CS) – Le fiamme hanno divorato la struttura in legno situata a Largo Trione a Diamante, mandando in cenere lo stabilimento balneare sul litorale di Diamante. Il rogo si è verificato sabato e ad allertare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti. Nonostante l’arrivo tempestivo però, i vigili del fuoco hanno potuto fare ben poco per per salvare la struttura, andata completamente distrutta. E l’ipotesi del dolo è legata anche alla velocitĂ con cui il rogo si è propagato, alimentato probabilmente da liquido infiammabile. Sull’incendio indagano i carabinieri coordinati dal capitano Andrea Massari, comandante della Compagnia di Scalea.