Sequestrata a Scalea un’area di 14mila metri quadri in località Petrosa

Una vasta area di 14.000 metri quadri al cui interno erano depositati rifiuti è stata sequestrata dai carabinieri forestali. All’interno erano state eseguite anche opere senza autorizzazioni.

SCALEA (CS) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Scalea hanno sequestrato un’area di 14.000 metri quadri in località “Petrosa” di Scalea a seguito di una serie di controlli, nel corso dei quali è stata accertata all’interno, la presenza di uno sbancamento ed all’interno del cantiere, depositati dei cumuli di terreno e rocce da scavo e travi in cemento precompresso.

Dagli accertamenti effettuati nel tempo è emerso, che l’area in questione era sottoposta a vincolo paesaggistico e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per il deposito temporaneo del materiale rinvenuto. Lo sbancamento nonostante fosse stato autorizzato, era stato effettuato su una superficie maggiore di quanto concesso e una parte di quest’area sbancata, era stata riempita e livellata senza essere autorizzata.

Durante il controllo sono stati rinvenuti all’interno dell’area oltre ai cumuli di terre e rocce da scavo un cumulo di rifiuti di circa provenienti da demolizioni edili, pezzi di cemento, resti di piastrelle, materiale plastico vario, resti di imbarcazione, secchi di pittura, sacchetti di immondizia, materassi, residui vegetali.

Inoltre è stato accertato che la destinazione attuale del suolo non è conforme con il vigente PSC, perché l’area è destinata ad ambito urbanizzato residenziale e intervento diretto per cui per tali opere era necessario il permesso a costruire. Pertanto si è proceduto al sequestro penale dell’area sbancata contestando al vecchio proprietario del terreno e titolare di concessione edile il reato di “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziale, opere eseguite in assenza di autorizzazione in difformità da essa, Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, mentre all’ amministratore unico della società quale intestataria del terreno, è stato contestato il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata.