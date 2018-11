Parcheggiato davanti un supermercato del Cosentino con 12mila euro di ‘fumo’

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha insospettito i carabinieri in servizio che dopo i controlli lo hanno ammanettato

MIRTO CROSIA (CS) – Nella prima serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Mirto Crosia hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti V. A., classe 1975 e volto noto alle forze dell’ordine. L’uomo, intorno alle 19.00 a bordo della propria autovettura ha raggiunto il parcheggio di un noto supermercato ubicato nella frazione marina ed il suo atteggiamento non è passato inosservato ad una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di spaccio di stupefacenti.

I militari, infatti, si sono insospettiti vedendo l’atteggiamento schivo dell’uomo e, per tale motivo, si sono avvicinati e lo hanno controllato. All’interno dell’autovettura è stato rinvenuto un involucro con all’interno tredici panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 250 grammi. La successiva perquisizione estesa al domicilio ha permesso ai militari di rinvenire un bilancino, materiale da taglio ed alcuni appunti manoscritti.

Su disposizione del Magistrato di turno della Procura di Castrovillari, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente, sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di oltre dodicimila euro. Il sequestro di ieri è certamente tra i più consistenti in ordine a tutte le attività svolte dai militari dell’Arma nel delicato settore che, comunque, vengono condotte senza soluzione di continuità .