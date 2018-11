Operazione Merlino, scarcerato il sindaco di Fuscaldo

Il tribunale del Riesame ha deciso per la scarcerazione di Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo, arrestato lunedì 5 novembre

FUSCALDO (CS) – Dal giorno dell’arresto aveva iniziato addirittura lo sciopero della fame per sottolineare le sue ragioni e rivendicare la correttezza del suo operato. E’ stato scarcerato, dal Tribunale del Riesame, il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, arrestato il 5 novembre scorso nel corso dell’operazione “Merlino”, incentrata su presunte irregolaritĂ nell’assegnazione di incarichi da parte della sua amministrazione.

In tutto finirono in manette 14 persone, accusate, a vario titolo, di corruzione e tentata concussione. “Un atto gravemente ingiusto, un’accusa tutta da provare, – scriveva il sindaco in una lettera affidata alla stampa – che ha portato ad una misura cautelare in carcere, che sta privando della libertĂ una persona innocente”.

Il sindaco sottolineava di essere accusato non di ruberìe ma solo “di falso ideologico a causa di ordinanze contingibili ed urgenti firmate per consentire la gestione del depuratore, in attesa dell’espletamento di un bando europeo”, che solo per vicissitudini burocratiche “non poteva essere redatto nei tempi sperati”.