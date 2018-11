Canale Stombi, 54mila euro per completare la “benna dragante”

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, informa della riassegnazione di un contributo pari a 54 mila euro.

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il Dipartimento 6, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, in riscontro alla richiesta del responsabile del settore lavori pubblici dell’ente sibarita, Domenico Calabrò, ha riassegnato 54 mila euro che si aggiungono al contributo straordinario deliberato in favore del comune di Cassano, nell’ambito della Legge di stabilitĂ regionale, pari a 120mila euro, per il completamento dell’acquisto della “Benna dragante”. Si tratta del puntone galleggiante con annessi sistemi di movimentazione, centrale idraulica e quant’altro necessario, destinata a eliminare il fenomeno dell’insabbiamento periodico del Canale Stombi e renderlo completamente navigabile favorendo così la portualitĂ interna del Centro Nautico dei Laghi di Sibari.

La comunicazione, è stata accolta con soddisfazione dall’organo commissariale, anche dall’Associazione Laghi di Sibari, dalla Lega Navale e dagli stessi utenti della prestigiosa localitĂ turistica, fiore all’occhiello del comune di Cassano, in quanto, una volta resa operativa, la “Benna dragante” potrĂ garantire il disinsabbiamento del canale e la libera circolazione dei natanti da e per il Centro Nautico dei Laghi di Sibari, la “Venezia del Sud”, considerato, con i suoi circa 2700 posti barca, il porto turistico piĂą importante del Mediterraneo. Questa soluzione potrebbe finalmente segnare una svolta nell’annosa problematica dell’insabbiamento della foce del Canale Stombi, dando l’avvio a una nuova primavera per il sito turistico e soprattutto per il rilancio della nautica da diporto.