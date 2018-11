Merlino, Ramundo in carcere al 6° giorno di sciopero della fame: “sono innocente”

Resta in carcere il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo arrestato la settimana scorsa nell’ambito dell’operazione Merlino.

FUSCALDO (CS) – Il primo cittadino intanto ha iniziato lo sciopero della fame. Intanto il Gip ha rigettato il ricorso anche per il vicesindaco Paolo Cavaliere, per l’assessore Ercole Fuscaldo, per il funzionario Michele Fernandez e ancora per Sergio Gioia, Gianfranco Mirabelli, e gli imprenditori Giovanni Risuleo e Francesco Caputo. Resta pertanto confermato l’impianto accusatorio nei confronti degli indagati accusati di aver messo in piedi e portato avanti un collaudato sistema di corruzione e collusione nella gestione di appalti e procedimenti pubblici.

Gli appalti finiti nel mirino degli inquirenti sono in particolar modo quello per la gestione del depuratore comunale di Fuscaldo, l’aggiudicazione per i lavori di ripristino del lungomare e la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti anche se le indagini toccano anche la città dei Bruzi con il completamento del sagrato della Chiesa di San Domenico e l’efficientamento energetico del teatro Rendano di Cosenza.

E mentre il prefetto di Cosenza, Paola Galeone ha nominato il commissario per la gestione del comune di Fuscaldo il sindaco non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi. Ed ora si attende l’esito del ricorso presentato al Tribunale delle Libertà mentre per ora il Gip ha confermato le misure cautelari per gli indagati.

Ramundo al 6° giorno di sciopero della fame: “sono innocente”

Ha diffuso una dichiarazione per mezzo della sua famiglia, Gianfranco Ramundo in cui dice: “Sono giunto al sesto giorno di sciopero della fame. Questo è l’unico modo per urlare la mia innocenza, di fronte ad una grave ingiustizia subìta. Un atto gravemente ingiusto, un’accusa tutta da provare, che ha portato ad una misura cautelare in carcere, che sta privando della libertà una persona innocente”.

“Quella che sto subendo in questi giorni – prosegue Ramundo – é una brutale ingiustizia ed é per questo motivo, che ho inteso iniziare, da venerdì, lo sciopero della fame. Perché è intollerabile ciò che mi sta accadendo, ancor di più per un clamore mediatico inaudito, atteso che il sottoscritto non è accusato né di corruzione e né di peculato, ma bensì di falso ideologico a causa di ordinanze contingibili ed urgenti firmate per consentire la gestione del depuratore, in attesa dell’espletamento di un bando europeo, che, per vicissitudini burocratiche, che ho avuto già modo di illustrare e spiegare in sede di interrogatorio, non poteva essere redatto nei tempi sperati. Ovviamente, non potevo consentire, da sindaco, il non funzionamento del depuratore, anche perché, in quel caso, avrei causato un enorme danno ambientale, che, quello sì, mi sarebbe pesato sulla coscienza. Quindi, né regalie, né ruberie e né altro, come si sta già constatando, d’altronde”.

“Ho sempre servito il mio paese – aggiunge ancora – e sono stato il primo a compiere sacrifici nel momento del bisogno e nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare il dissesto finanziario. Ho rinunciato alle indennità , ai rimborsi, ho spesso pagato di tasca mia pur di far risparmiare il Comune. Sotto l’aspetto economico ci ho perso, altroché. Ed è tutto alla luce del sole. Perciò, l’ingiustizia che sto subendo non può essere tollerata ed è per questo che l’unico modo per protestare e per far sentire la mia voce è quello dello sciopero della fame. Non ho altri mezzi, in attesa del trionfo della verità , che tutti, a questo punto, meritano”.

