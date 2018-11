Paola, escavatore in fiamme: il secondo in due mesi

L’escavatore apparterrebbe ad una ditta di San Lucido proprietaria anche del mezzo incendiato due mesi prima. Sul caso indagano i carabinieri

PAOLA (CS) – Sembra che il mezzo andato in fiamme nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso apparterrebbe alla stessa ditta di San Lucido vittima di un altro incendio a settembre scorso. In quell’occasione però, il tempestivo intervento da parte dei cittadini ha fatto sì che l’escavatore venisse danneggiato in minima parte. Questa volta il mezzo è andato completamente distrutto. L’allarme ai vigili del fuoco è stato dato dopo l’una di notte dal proprietario di un terreno privato dove era tenuto in custodia l’escavatore, in contrada San Giuliano.

I vigili del fuoco hanno spento nell’immediato l’incendio anche se il mezzo ha riportato danni ingenti. Da un primo sopralluogo è stato riscontrato lo spargimento di liquido infiammabile, probabilmente benzina. Gli uomini del 115 hanno provveduto poi a mettere in sicurezza i luoghi prima di lasciare le indagini in mano ai militari dell’Arma della compagnia di Paola.

Copertina immagine di repertorio