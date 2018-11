Studenti disertano la scuola in attesa della ‘cacciata’ della docente che li insulta

Continua la protesta ad oltranza degli alunni del liceo scientifico Galilei di Trebisacce

TREBISACCE (CS) – Non si ferma la protesta degli studenti del liceo scientifico “Galilei” di Trebisacce. Anche oggi, dopo la manifestazione di sabato scorso che ha visto la partecipazione di circa duemila persone tra studenti, genitori, istituzioni e docenti, gli studenti si sono astenuti dalle lezioni e continueranno, dicono, a disertare le aule ad oltranza fino a quando la situazione non sarĂ risolta. Alla base della protesta, avviata dall’inizio dell’anno scolastico, ci sono i dissidi con una docente iniziati giĂ lo scorso anno quando l’insegnante, proprio per superare i problemi insorti, venne spostata in un’altra classe. Con la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva, però, la nuova dirigente ha assegnato nuovamente la docente alla classe da dove era stata allontanata. Da qui la protesta che, in varie forme, va avanti ormai da quasi due mesi. A fianco degli studenti, che lamentano il mancato intervento delle autoritĂ scolastiche, si Ă© scherato anche il sindaco della cittadina ionica, Franco Mundo.

