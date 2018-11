Controlli di polizia nella sibaritide, due arresti

In manette un uomo che aveva in casa 60 grammi di marijuana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Corigliano Rossano hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, L. P. F. di 33 anni, con precedenti di polizia. A seguito di indagini è stata disposta la perquisizione dell’abitazione dell’uomo a Corigliano dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, oltre 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del materiale utile al confezionamento. Questa mattinata invece gli agenti hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, a carico del 33enne R. G. giĂ sottoposto agli arresti domiciliari in ottemperanza ad una sentenza del G.I.P. di Palmi, per detenzione e spendita di monete contraffatte. Il R.G. era stato segnalato dal Commissariato di Corigliano Rossano per violazioni plurime degli arrisi domiciliari tra cui anche la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha quindi applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Intanto continuano nel Comune di Corigliano Rossano i controlli straordinari del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati, disposti dal Questore della provincia di Cosenza Giovanna Petrocca.