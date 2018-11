Statale 18, centauro grave: investito da un’auto

Incidente stradale sulla Statale 18 sul litorale tirreno nel cosentino, nel comune di Torremezzo. Un 30enne a bordo di uno scooter è finito in ospedale

TORREMEZZO (CS) – Le sue condizioni non sembrano delle migliori. G.S. 30 anni, di Fiumefreddo, di professione meccanico era a bordo di uno scooter sulla statale 18 nei pressi di un rivenditore di pneumatici. A terra il caschetto e i resti dello scooter. Alle 18.44 il giovane viaggiava da Fiumefreddo verso San Lucido. Dalle prime ricostruzioni operate dalla polstrada sembra che una vettura, una Fiat Punto procedeva in senso contrario. All’altezza della stazione di servizio la macchina avrebbe tagliato la strada percorrendo in divieto di accesso circa 20 metri di strada per accorciare il tragitto verso il rifornimento. Per come raccontano i residenti, sembra che questa sia una prassi adottata dalla maggior parte delle auto che così facendo eviterebbero un tragitto piĂą lungo passando sotto i portici. La Fiat Punto avrebbe dunque centrato in pieno lo scooter. Il giovane che indossava il casco è andato a terra. Ha perso il casco e molto sangue; nella caduta la testa ha grattato contro l’asfalto. Il giovane però sin da subito è stato cosciente. I sanitari del 118 sono giunti sul posto nell’immediato e lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Paola.

Naturalmente la dinamica è ancora al vaglio della Polstrada. Sembra che prima dell’incidente tra moto e auto fosse accaduto un altro tamponamento. Se questo fosse vero cambierebbe tutta la dinamica. Nel frattempo gli operatori Anas sono sul posto per far defluire il traffico