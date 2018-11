Grave incidente a Marano Marchesato, vittima un anziano

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45 di oggi in via Guanni al confine tra Rende e Marano Marchesato.

MARANO MARCHESATO (CS) – Sono due le auto che hanno impattato violentemente ma ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto, Giuseppe Savaglio, di 85 anni del quale non sono state ancora rese note le generalitĂ , che nell’impatto è stato colpito al lato guida dalla Mini Cooper condotta da un ragazzo che pare non abbia riportato ferite ma versa in stato di shock ed è stato comunque accompagnato in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Guanni, nei pressi del ristorante Macrito.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha proceduto a soccorrere l’anziano. In un primo momento infatti, i sanitari avrebbero tentato di rianimarlo ma l’uomo è poi deceduto. Sul posto oltre alla Polizia e ai Vigili del Fuoco di Cosenza stava intervenendo anche l’elisoccorso ma purtroppo per l’ottantacinquenne non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. La strada è stata chiusa al traffico.