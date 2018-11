Marijuana occultata tra la legna in un sacco di plastica

Era nascosta nel sottotetto dell’abitazione dei genitori del 54enne giĂ in carcere con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacente, arrestato lo scorso settembre: fu posta sotto sequestro marijuana per circa due quintali

MONTALTO UFFUGO (CS) – Come abbiamo giĂ anticipato questa mattina, i militari dell’Arma della compagnia di Rende diretta dal capitano Maieli hanno tratto in arresto una coppia di coniugi, risultati essere i genitori del 54enne, attualmente in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: deteneva in casa due quintali di marijuana. I Carabinieri della Stazione di Lattarico, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, della Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo e di UnitĂ Cinofile Carabinieri di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 87enne e una 79enne di Lattarico. I militari, nella mattinata di ieri, hanno perquisito l’abitazione dei due anziani, genitori del 54enne.

Nelle fasi della perquisizione i due coniugi sono apparsi da subito visibilmente irrequieti, insospettendo gli operanti i quali, con l’aiuto del cane “Collins”, un pastore tedesco addestrato nella ricerca di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nel sottotetto dell’abitazione, occultato tra la legna, un sacco di plastica con all’interno 26 confezioni in cellophane termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di 2,800 kilogrammi, tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati, dopo le formalitĂ di rito, sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari. I genitori del 54enne, così come quest’ultimo sono difesi dall’avvocato Maurizio Nucci