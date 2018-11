FOTONOTIZIA – Incidente in galleria sull’A2 in provincia di Cosenza

Una Fiat Panda si è ribaltata su se stessa, traffico bloccato per circa un’ora

ROGLIANO (CS) – Questa mattina intorno alle 9:00 si è verificato un incidente in una galleria dell’Autostrada del Mediterraneo. Una Fiat Panda che viaggiava in direzione nord, per cause ancora in corso d’accertamento, si è ribaltata su se stessa mentre attraversava il tunnel. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare in ospedale due persone che si trovavano all’interno della vettura. I feriti pare non siano in gravi condizioni. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora finchĂ© il personale Anas non ha provveduto a rimuovere il mezzo dalla carreggiata. Le code sono quindi state smaltite ed è ripreso il regolare transito dei veicoli nel tratto in cui si è verificato il sinistro.