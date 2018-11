Tre chili di droga in soffitta, in manette coppia di coniugi

Blitz dell’Arma a Lattarico, nel cosentino, finiscono in manette i genitori del 54enne, attualmente detenuto in carcere con l’accusa di coltivazione e detenzione di droga: aveva in casa due quintali di marijuana

LATTARICO (CS) – Tre chili di droga nascosti in soffitta nell’abitazione dei genitori del 54enne di Lattarico, attualmente detenuto in carcere e accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti beccato lo scorso settembre dai carabinieri della compagnia di Rende alla guida della propria automobile con tre grandi sacchi neri all’interno dell’abitacolo contenenti arbusti iori e residui di marijuana. In quell’occasione i carabinieri con un ulteriore sopralluogo rinvenirono all’interno dell’appartamento altra droga nascosta sia in sacchi per sottovuoto da 10 chili e da 1 chilo, sia all’interno di scatoloni per un peso complessivo di 171,250 chilogrammi. All’interno dell’appartamento furono inoltre rinvenuti 9 grammi di hashish all’interno del comodino della camera da letto, la somma di 1.500 euro in contanti, 2 bilance di precisione, una macchina per sottovuoto e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Questa volta a finire in carcere sono i genitori sempre con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Un nuovo blitz dei carabinieri della compagnia di Rende tra i comuni di Lattarico e Montalto Uffugo si è verificato nella mattinata di ieri. Sia il 54enne che i genitori sono difesi dall’avvocato Maurizio Nucci.

Sempre il 17 settembre scorso i militari dell’Arma rinvenirono nei terreni di proprietà del 54enne in località Regina del comune di Lattarico una vera e propria piantagione di circa 1 ettaro, completa di impianto di illuminazione, di irrigazione e foto-trappole in cui erano state coltivate 1.137 piante di canapa, in fase di infiorescenza, dell’altezza media di circa 50 centimetri e ulteriori 5 chili di residui di fogliame e fiori. Sul posto è stata rinvenuta anche una tenda da campo con dentro tavoli, sedie, attrezzi da lavoro, un bilancino e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Copertina: immagine del sequestro di marijuana nell’abitazione del 54enne