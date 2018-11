In Sila proseguono le ricerche dell’agronomo scomparso ‘nudo’

Gli indumenti del 36enne sono stati trovati accanto alla sua Ford Fiesta

APRIGLIANO (CS) – Proseguono senza sosta da venerdì le ricerche per rintracciare Marco Aidala. L’agronomo 36enne di Stalettì che lavora per la Regione Calabria si è allontanato da casa alle 7:00 del mattino del 2 novembre. Ad ora di cena il padre, ex primario di Chirurgia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, non vedendolo rientrare ha inteso sporgere denuncia recandosi presso la stazione dell’Arma dei carabinieri di Stalettì. L’uomo pare si fosse recato per una battuta di pesca in Sila, tra i Comuni di San Giovanni in Fiore e Aprigliano, in localitĂ Petrone prima della diga che si trova viaggiando sulla strada provinciale 216. Parcheggiata sulle sponde del lago Ampollino la sua auto, una Ford Fiesta azzurra, vicino alla quale sono stati trovati i vestiti che indossava, compresi gli indumenti intimi e le sue impronte. L’indizio che l’uomo fosse verosimilmente nudo non lascia escludere agli investigatori alcuna ipotesi. Ad ora le ricerche sui 6 chilometri quadrati del lago Ampollino avviate dai sommozzatori di Bari e Reggio Calabria coadiuvati dal Nucleo di soccorso acquatico Speleo Alpino Fluviale e coordinati da comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza con l’ausilio degli uomini del distaccamento di San Giovanni in Fiore e di un mezzo aereo, sono risultate vane. Sul caso indagano anche i carabinieri di San Giovanni in Fiore e Cotronei aiutati dai forestali di Lorica e Camigliatello.