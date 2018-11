36enne scompare nel comune di Aprigliano. Auto e vestiti trovati sulla riva dell’Ampollino

Sono in corso le ricerche di un ragazzo, A.M. di 36Â anni disperso nel comune di Aprigliano. Vicino la sponda del lago Ampollino ritrovata la sua auto e alcuni indumenti

APRIGLIANO –  C’è preoccupazione per la scomparsa di un 36enne, A. M., originario della provincia di Catanzaro cui si sono perse le tracce da ieri. A dare l’allarme i familiari che non vedendolo rientrare hanno allertato immediatamente i carabinieri. Nella notte, a seguito del ritrovamento dei suoi indumenti e della sua auto lungo le sponde del lago Ampollino, nel comune di Aprigliano, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha inviato sul posto la squadra operativa di San Giovanni in Fiore, il nucleo di soccorso acquatico con personale SAF (speleo alpino fluviale) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca. Sul posto stanno operando anche i sommozzatori arrivati da Bari ed un elicottero drago da Catania.