Il borgo lungo la via che portava da Capua a Cosenza potrebbe essere il più bello d’Italia

Lo scorso anno a rappresentare la Calabria è stato Fiumefreddo Bruzio che si è poi attestato al quarto posto della classifica nazionale del noto programma condotto da Camila Raznovich

MORANO CALABRO (CS) – Un viaggio nell’Italia dei borghi con lo storico dell’arte Philippe Daverio. Sessanta Comuni, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. ”Il Borgo dei Borghi”, programma di Rai 3 in onda sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Daverio. Nella puntata di domani 3 novembre ci sarà il Borgo di Morano Calabro che si trova nell’alta valle del fiume Coscile, alle pendici del massiccio del Monte Pollino, nell’omonimo Parco Naturale. Fondato dai Romani lungo la via che portava da Capua a Cosenza, il paese conosce, sotto i Sanseverino di Bisignano, il suo momento di massimo splendore. Pietrantonio Sanseverino, infatti, fa ampliare il castello normanno-svevo per ottenere una residenza ispirata al Maschio Angioino di Napoli. La Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, del Mille, contiene inaspettatamente quattro statue in marmo di Carrara di Pietro Bernini, il padre di Gianlorenzo. Tutto è condito dalla frascatula, un piatto a base di farina di mais guarnito da verdure di stagione. E’ possibile votare sul sito Rai de Il Borgo dei Borghi il Comune preferito fino al 22 novembre 2018. Lo scorso anno in finale è arrivato il Borgo di Fiumefreddo Bruzio poi attestatosi al quarto posto della classifica nazionale. Ad oggi invece sono tra i Comuni calabresi candidati: Stilo, Santa Severina e Morano Calabro.

