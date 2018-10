Casali Del Manco, legittimo l’affidamento del trasporto scolastico

Via libera dal TAR, il servizio di trasporto scolastico indetto dal Comune di Casali del Manco andrĂ avanti: rigettato il ricorso presentato per l’annullamento del servizio

CASALI DEL MANCO (CS) – Potranno circolare serenamente gli autisti dei bus che accompagnano i giovani studenti del Comune di Casali del Manco, poichĂ© il TAR di Catanzaro ha dichiarato pienamente legittima la procedura con cui era stato affidato il relativo servizio.

Infatti, all’esito della procedura di gara, la seconda classifica aveva proposto un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, il cui accoglimento avrebbe costretto – per alcune settimane – gli studenti ad “arrangiarsi” per raggiungere le scuole, con l’inevitabile coinvolgimento di genitori e nonni, costretti a fare salti mortali per accompagnarli e riprenderli a scuola.-

Il Comune di Casali del Manco, all’epoca guidato dal Commissario Prefettizio dott.ssa Maria Vercillo, decise di costituirsi nel relativo giudizio, affidando l’incarico all’avvocato Benedetto Carratelli.

I Giudici amministrativi, con sentenza n.1835/2018, hanno quindi ritenuto fondata la linea difensiva, definendo (si legge testualmente nel provvedimento) “trancianti” le tesi sollevate dall’avvocato Carratelli, rigettando quindi il ricorso volto all’annullamento dell’affidamento del servizio.

Possono quindi tirare un sospiro di sollievo gli studenti e sopratutto i loro parenti, che potranno continuare ad usufruire del servizio di trasporto scolastico istituito dal Comune di Casali del Manco.