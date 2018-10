Uomo ritrovato cadavere nei boschi di San Giovanni in Fiore

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ieri non vedendolo rientrare a casa

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Era uscito di casa ieri mattina per fare una passeggiata nel verde e raccogliere qualche fungo. Francesco Seminaro di 77 anni non è mai più rientrato da casa. Allarmati, i familiari hanno subito allertato le forze dell’ordine partite sin dalle prime ore alla ricerca dell’anziano. Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino e Speleologico si son da subito concentrati sul perimetro dell’area in cui è stata ritrovata in tarda serata la sua auto. L’uomo, residente a Casabona, è stato poi trovato questa mattina cadavere tra i boschi di San Giovanni in Fiore appena riprese le attività sospese nella notte. Il suo corpo privo di vita si trovava tra gli alberi. Sgomento tra i congiunti mentre le autorità intervenute continuano a raccomandare prudenza a chi si accinge ad inoltrarsi tra le foreste silane. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore.