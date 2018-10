E’ dei cittadini l’Abbazia florense usata come ricovero per anziani da una clinica privata

Undici anni di battaglie legali per restituire a San Giovanni in Fiore l’immobile trasformato da chiesa in casa di riposo grazie ad un documento falso

COSENZA – Usi creativi del patrimonio storico culturale alla sbarra. Antonio Atteritano e Domenico Ferrarelli imprenditori di San Giovanni in Fiore in passato hanno acquistato parte dell’Abbazia Florense dall’ex parroco don Franco Spadafora nel 2012 condannato per truffa ed appropriazione indebita. “Dopo una causa della durata record di 11 anni, il giudice civile di Cosenza ha stabilito, come peraltro ha sempre sostenuto con forza il Movimento 5 Stelle, che appartengono al Comune di San Giovanni in Fiore i locali dell’Abbazia florense in cui ad oggi opera una residenza sanitaria assistenziale di privati, che singolarmente ottenne la variazione della categoria catastale, fu autorizzata e poi accreditata dalla Regione anche grazie a un parere rivelatosi non vero dell’allora vertice dell’Ufficio legale dello stesso Comune, l’attuale capo di gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, Gaetano Pignanelli, ed ebbe perfino il certificato di agibilità e l’idoneità igienico-sanitaria”. Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5s Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra, Federica Dieni, Francesco Sapia, Giuseppe d’Ippolito, Bianca Laura Granato e Alessandro Melicchio. I parlamentari del M5s ricordano, in una nota congiunta, “una recente interrogazione 5stelle al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, proprio per far luce sulle ragioni della durata del procedimento civile in questione. Sul caso – aggiungono – eravamo intervenuti anche presso l’allora commissario del Comune di San Giovanni in Fiore, Sergio Mazzia, per sapere se il municipio, in dissesto finanziario, percepisse un canone in ragione dell’utilizzo di quei suoi locali per attività privata d’impresa. Oggi la sentenza in argomento restituisce ai cittadini un bene comune di enorme valore, ma vanno ancora chiariti tutti gli aspetti amministrativi che abbiamo nel tempo evidenziato“. “Infine – concludono i parlamentari 5stelle – il Comune di San Giovanni in Fiore, che ha vinto in giudizio grazie al proprio avvocato, Filomena Bafaro, e al contributo professionale gratuito dei legali Spiro Nicastro e Preziosa Loria, renda noto se, come e quando riceverà dei soldi per il lungo utilizzo privato dei locali in questione, riconosciuti di proprietà dello stesso municipio”.