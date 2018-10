FOTONOTIZIA – Ritrovato l’anziano scomparso in provincia di Cosenza

L’uomo è stato identificato mentre parlava con un pastore dopo aver trascorso la notte tra i boschi

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stato ritrovato in stato di disidratazione, ma sta bene l’anziano cercatore di funghi pugliese disperso ieri tra i boschi della Sila in provincia di Cosenza. A trovarlo questa mattina intorno alle 8:30 è stato un pastore. A cercarlo oltre ai Vigili del Fuoco specializzati in Topografia Applicata al Soccorso provenienti dal Comando di Vibo Valentia, le squadre dei Vigili del Fuoco di Cosenza.e personale dei carabinieri forestali, diversi uomini del Soccorso Alpino con unitĂ cinofila, Stazioni Pollino, Sila Camigliatello, Sila Lorica e Soccorso Alpino della Finanza. Il settantenne non conosceva i luoghi, era giunto in Sila, in particolare in localitĂ Simonetta con alcuni familiari alla ricerca di funghi, non aveva però portato con sĂ© il cellulare. L’anziano di Bari si trovava nel comune di Corigliano Rossano quando si sono perse le sue tracce. Le operazioni di ricerca sono proseguite ininterrottamente dal pomeriggio di ieri e si sono concluse con il ritrovamento di G. R. rintracciato in buone condizioni di salute, mentre parlava con un pastore. L’anziano dopo essere stato identificato è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per i controlli del caso. Si raccomanda prudenza a chi si avventura nei boschi alla ricerca di funghi di non andare mai da soli, mai in zone pericolose, di non allontanarsi troppo dall’auto, di portare con sĂ© il telefono cellulare carico, uno zaino con un ricambio e abbigliamento adeguato alla stagione.Â