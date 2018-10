Piove nelle celle del carcere di Paola, detenuto vive lo stesso incubo del ‘morto che parla’

Interrogazione sulle criticità del penitenziario del Tirreno cosentino dove un uomo si trova nelle stesse condizioni di un detenuto morto impiccandosi dando fuoco ad una coperta ignifuga

PAOLA (CS) – L’esperienza di Maurilio Pio Morabito non è servita. Il penitenziario di Paola, dopo il suicidio ritenuto ‘presunto’ dai suoi familiari, si ritrova ad affrontare un caso simile con le stesse modalità rivelatesi fallimentari oltre due anni fa. Morabito in più occasioni aveva chiesto di essere trasferito perché temeva per la propria incolumità . Poi all’improvviso una notte mentre un agente della penitenziaria si allontana qualche minuto per prendergli una sigaretta brucia una coperta ignifuga, crea un cappio con i brandelli di stoffa, lo lega ad una finestra con una rete a nido d’ape, si appende e si lascia morire. Una vicenda che poco ha convinto la sua famiglia che ha tentato in tutti i modi di denunciare le anomalie di una morte annunciata da pizzini e minacce. Oggi a Paola un altro detenuto si trova in condizioni simili come emerso da un’ispezione effettuata nel penitenziario ad agosto.

“Dopo la visita effettuata lo scorso 23 agosto alla Casa Circondariale di Paola, – si legge in una nota dei Radicali Italiani – da una delegazione composta da due attivisti del partito Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, accompagnati dal Riccardo Magi deputato di +Europa e Segretario Nazionale di Radicali Italiani ha presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L’Interrogazione a risposta scritta n. 4/01469 del 25/10/2018, a cui dovrà rispondere il Guardasigilli del Governo Conte, richiama la visita dei Radicali e le problematiche riscontrate nell’Istituto tirrenico che, all’epoca dei fatti, a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti, ospitava 221 detenuti, 119 dei quali stranieri (prevalentemente albanesi).

Nell’ambito della visita, scrive Magi, sono state riscontrate alcune criticità tra cui l’isolamento precauzionale di un detenuto, allocato da circa 7/8 mesi all’interno del cosiddetto “repartino isolamento” avendo lo stesso dichiarato al personale di Polizia Penitenziaria di temere per la propria incolumità personale e di volere essere trasferito in altro Istituto. La Direzione dell’Istituto avrebbe chiesto più volte l’allontanamento del predetto, ma ogni richiesta pare sia stata respinta dai superiori uffici. Inoltre, il detenuto, pare abbia posto in essere anche atti autolesionistici e per tale ragione sia stato sottoposto a “sorveglianza a vista”. E’ stata anche riscontrata la chiusura di numerose camere detentive per inagibilità dovuta a copiose infiltrazioni meteoriche. In particolare, sono state rilevate n. 17 camere inagibili (4 alla I sezione, 4 alla III sezione, 3 alla IV sezione, 5 alla V sezione e 1 alla sezione infermeria). Inoltre, per gli stessi motivi, altre 2 camere presso la IV sezione, a breve, sarebbero state dichiarate inagibili. Di tale problematica risultavano già essere stati notiziati i superiori uffici.

E’ stata registrata altresì la copiosa infiltrazione di acqua piovana nelle aule scolastiche e in altri locali (teatro, sorveglianza generale, corridoio centrale accesso sezioni). Anche tale problematica, pur essendo stata segnalata ai superiori uffici, non era stata risolta; risulta ancora l’assenza di box office per il personale di Polizia Penitenziaria addetto alla vigilanza ed osservazione dei detenuti all’interno delle sezioni, i box office sono assolutamente inadeguati in termini di arredo e strumentazione, non conformi alla normativa vigente in materia, privi di condizionatori d’aria, di riscaldamento e di servizi igienici. In tutte le sezioni, fatta eccezione per il padiglione a custodia attenuata, le postazioni di servizio sono collocate all’ingresso nel corridoio, senza alcuna protezione, essendo costituite solo da un tavolino e una sedia; è stata rilevata infine la numerosa presenza di detenuti stranieri che vede la Casa Circondariale di Paola tra gli Istituti della Calabria con la più alta percentuale degli stessi (60-70 per cento), con tutte le difficoltà che ne derivano per la gestione penitenziaria di tali persone, spesso prive di alcun collegamento con il territorio.

Nell’Istituto di Paola non vi sono mediatori culturali e pare che, contrariamente ad altri Istituti, non vi siano fondi da elargire agli indigenti o, comunque, non vi siano in misura adeguata e sufficiente. Il Deputato radicale Magi, premettendo infine che la delegazione visitante, per ognuna delle criticità evidenziate, ha formulato articolate raccomandazioni e proposte all’Amministrazione Penitenziaria ha chiesto di conoscere se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se e quali iniziative di competenza siano state assunte o si intendano intraprendere ed entro quali tempi al fine di risolvere le gravi criticità riscontrate ed illustrate in premessa. Prossimamente, subito dopo il Congresso nazionale dei Radicali Italiani che si terrà a Roma dal 1 al 3 novembre, – conclude la nota divulgata dal partito – la delegazione guidata da Emilio Enzo Quintieri, tornerà a far visita alla Casa Circondariale di Paola per verificare se, in questi mesi, ci siano stati degli sviluppi in ordine a tutte le problematiche riscontrate in quella di fine agosto.

