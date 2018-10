Cocaina nel barattolo della crema, un arresto in provincia di Cosenza

In manette un uomo giĂ noto alle forze dell’ordine raggiunto da perquisizione domiciliare ed arrestato in flagranza di reato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri nel tardo pomeriggio di ieri agenti del Commissariato di Corigliano Rossano, insieme a personale del Reparto prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, nel corso di controlli straordinari del territorio hanno tratto in arresto un uomo colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Si tratta di C.V. pregiudicato 37enne con a carico precedenti specifici. A seguito di attivitĂ info-investigativa i poliziotti hanno perquisito l’abitazione in cui l’uomo vive. Durante l’ispezione sono stati trovati occultati in un barattolo di crema per il corpo, venivano rinvenuti alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre altra sostanza del tipo marijuana era nascosta in un portaoggetti. All’interno dell’abitazione venivano, altresì, rinvenuti un bilancino di precisione e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attivitĂ di spaccio degli stupefacenti. Visti gli elementi di reitĂ raccolti il succitato C.V. è stato tratto in arresto in attesa di giudizio.