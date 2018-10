Maltempo sullo Jonio cosentino, dopo frane e allagamenti arriva il sopralluogo

La Regione Calabria ispezionerĂ la galleria franata. La Protezione civile nazionale annuncia che non essendovi risorse per la messa in sicurezza si pensa ad un sistema di allerta meteo automatizzato che arrivi a tutti i cittadini

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio, appresa la notizia della chiusura al transito della importante via di accesso al Centro Storico di Rossano in conseguenza di una frana che ha coinvolto una galleria paramassi di competenza comunale, in considerazione del grave disagio arrecato alla popolazione ha disposto un immediato sopralluogo dei tecnici regionali al fine di valutare i più opportuni ed immediati interventi urgenti e necessari alla riapertura della strada. “Il numero delle allerta non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerta. PerchĂ© con le allerta, anche gialle, si può morire, come abbiamo visto con l’episodio del Raganello. Quello che conta è invece aiutare i sindaci per diramare le allerta, per far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in sicurezza la propria incolumitĂ ”. Lo ha detto, a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci, il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rispondendo a una domanda sulle allerta per emergenze come maltempo o dissesto idrogeologico. “Su questo – ha osservato – stiamo lavorando come dipartimento nazionale, con le Regioni e con l’Anci perchĂ© abbiamo avviato un percorso per la creazione di una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione che in modo completamente automatizzato arrivi a tutti i cittadini“, così da poter “far arrivare ai cittadini le informazioni necessarie in relazione agli eventi in corso”. Sul fronte della messa in sicurezza del territorio, “le risorse non bastano mai. Però credo anche che ci debba essere un uso razionale delle risorse e una condivisione. Non a caso – ha osservato Borrelli – nel codice si parla di ‘svolgimento della funzione della Protezione civile in materia aggregata’. Laddove ci sono piccoli comuni posso consigliare di associarsi con altri comuni per esercitare le funzioni di Protezione civile in maniera aggregata: utilizzare molto il volontariato che è una risorsa fondamentale del nostro sistema di Protezione civile”.

