Sventato furto notturno nella zona industriale

Percepita la presenza dei vigilantes i malfattori hanno fatto perdere le proprie tracce

CASTROVILLARI (CS) – Nella notte appena trascorsa, intorno alle 4:00, è stato sventato un furto all’interno di un’importante azienda agricola della zona industriale di Castrovillari. In contrada Cammarata dopo aver divelto l’inferriata e la finestra dello stabile ignoti si sono introdotti negli uffici amministrativi della societĂ . Grazie al sistema di allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Assipol in pochi minuti gli operatori allertati dal dispositivo sono intervenuti sul posto. Al loro arrivo i malviventi, avendone percepito la presenza, si sono dileguati fuggendo a piedi tra i campi e facendo perdere le proprie tracce. I titolari dell’impresa hanno poi potuto constatare che nulla era stato trafugato dagli uffici. I carabinieri della compagnia di Castrovillari indagano per risalire all’identitĂ delle persone che hanno tentato di svaligiare l’azienda, non si esclude che a collaborare con loro vi fossero dei ‘pali’ incaricati di avvisare chi si era introdotto nell’azienda dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine o degli operatori della vigilanza.