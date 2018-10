Il maltempo flagella la fascia jonica, galleria crollata e cittadini senza elettricità

Conta dei danni all’indomani dei violenti temporali che si sono abbattuti ieri tra le province di Cosenza e Crotone

COSENZA – Maltempo e viabilità . Dopo gli acquazzoni di ieri è stata chiusa al transito la strada provinciale Rossano – Sila a causa di una frana che ha interessato una delle gallerie che consente l’accesso al centro storico. Dello smottamento è stata prontamente informata la competente Provincia di Cosenza attraverso una relazione a seguito di sopralluogo. A darne notizia è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Corigliano Rossano Arturo Levato precisando che continua il monitoraggio sull’intero territorio. Intanto va migliorando la condizione metereologica e non si registrano particolari situazioni di disagio ulteriore. Le piogge abbattutesi in queste ore hanno smosso alcuni terreni e hanno provocato diversi danni dei quali, per ora, non si conosce l’entità . “I torrenti hanno defluito, ma non in modo ottimale a causa dei detriti. È necessaria – fa sapere ancora Levato – la pulizia dei fossi di scolo per prevenire inondazioni”.

A Cirò nella fascia ionica crotonese il maltempo ha mandato in tilt il sistema fognario e l’impianto di illuminazione nelle zone Sant’Elia, via Dante Alighieri e contrada Donna Pippa. È stato tempestivamente richiesto l’intervento dell’Enel per la riparazione dei guasti provocati dalle piogge intense che hanno determinato il superamento delle soglie pluviometriche. Tempo permettendo, si prevede di risolvere il problema entro due o tre giorni. È quanto fa sapere il Sindaco Francesco Paletta che, a nome dell’intero Esecutivo, si scusa con i cittadini per i disagi subiti, frutto di eventi di natura eccezionale e per questo motivo non prevedibili. Il territorio, rassicura l’Amministrazione Comunale, è monitorato costantemente per tenere sotto controllo eventuali altre criticità . “È di 120mila euro – informa, inoltre, il Primo Cittadino di Cirò – l’importo richiesto alla Protezione Civile regionale per i lavori urgenti e di 600mila euro quello per i danni alle strade interpoderali a servizio dei vignaioli”. Nel frattempo gli operai dell’Enel stanno provvedendo a sostituire i contatori e la ditta che si occupa della manutenzione sta riparando i punti luce compromessi dal maltempo.