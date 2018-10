FOTONOTIZIA – Auto si ribalta nei pressi del cimitero di Paola

Traffico regolare sulla statale 107 a seguito dell’incidente

PAOLA (CS) – Incidente autonomo sulla statale 107 nei pressi del cimitero di Paola. Per cause ancora in corso d’accertamento un’autovettura che viaggiava in direzione Cosenza si è ribaltata su se stessa. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata e il traffico è ritornato alla normalitĂ in pochissimo tempo. La ragazza che si trovava alla guida del mezzo non ha riportato ferite.Â