Maltempo, allerta rossa in provincia di Cosenza

Secondo quanto diramato dalla Protezione Civile sono previste perturbazioni violente e improvvise

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Allarme maltempo per domani, Martedì 23 Ottobre con livello 4 di allerta (codice rosso) nel Comune di Corigliano Rossano. Il commissario prefettizio ha quindi sospeso tutte le attivitĂ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo quanto contenuto nell’ordinanza dirigenziale che fa seguito all’avviso della Protezione Civile Nazionale sono previste perturbazioni violente ed improvvise. A tal fine nella giornata di domani saranno presidiate le strade di accesso ad alveo dei torrenti, i sottopassi viari e sarĂ attivato il Centro Operativo Comunale. Si raccomanda prudenza a tutti i cittadini.Â

COSENZA

Il dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria ha diramato al Comune di Cosenza un avviso di allerta meteo di grado arancione (di moderata criticitĂ con fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti) per tutta la giornata di domani, martedì 23 ottobre. Nell’avviso di criticitĂ , la Protezione civile regionale specifica che le condizioni meteo previste in cittĂ saranno caratterizzate da piogge sparse e temporali isolati

CATANZARO

Intanto anche il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 23 ottobre. La decisione Ă© stata presa a seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. “Si Ă© tenuto conto – Ă© detto in una nota dell’ufficio stampa del Comune – dell’Avviso di condizioni meteorologiche diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e inoltrato dalla Prefettura di Catanzaro nel pomeriggio, con il richiamo alla massima attenzione da parte dei sindaci. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di forti precipitazioni accompagnate da rovesci improvvisi di forte intensitĂ e frequente attivitĂ elettrica. Il rischio idrogeologico, motivato anche dalle piogge previste durante la sera, potrebbe comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza, e in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltĂ di spostamento dei mezzi pubblici e privati”. “Il sindaco Abramo – si afferma ancora nel comunicato – ha anche attivato il Centro operativo comunale per monitorare costantemente la situazione e attuare ogni misura occorrente per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumitĂ ”.

