Trebisacce, il Comune promuove il corso gratuito per il patentino fitosanitario

Il Comune di Trebisacce, in collaborazione con l’ ARSAC, organizza, per il secondo anno consecutivo il Corso di Formazione per il conseguimento del Patentino Fitosanitario, valido per l’abilitazione all’acquisto, utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari.

TREBISACCE (CS) – Il corso di formazione, che sarĂ tenuto da tecnici specializzati dell’ARSAC, è stato promosso dall’iniziativa della Delegata alla Formazione, Antonella Acinapura, forte del successo ottenuto l’anno scorso dalla medesima iniziativa. La delegata ha dichiarato: “Formarsi è il passo per conseguire una crescita, tanto personale, quanto lavorativa. Per questo, in concerto con il Sindaco Mundo, particolarmente sensibile a questo tema, abbiamo deciso di iniziare una campagna di formazione gratuita che permetta a tutti i cittadini del territorio, di accrescere le proprie conoscenze e qualifiche. Ripartiamo in questo nostro progetto proprio dal Corso per il conseguimento del Patentino Fitosanitario, al quale è possibile iscriversi presso la segreteria del Comune di Trebisacce. In un secondo momento stabiliremo orari, giorni e modalitĂ del corso. Come detto questo è solo la prima di una serie di iniziative dedicate alla formazione che nei prossimi mesi potremo offrire a tutto il territorio, perchĂ© solo aprendosi a nuove conoscenze e specializzandosi si può crescere, sia come individui, sia come aziende, sia come territorio”.