Freni rotti in bici, 13enne finisce contro automobile

Il minore aveva il viso completamente sporco di sangue ma ancora respirava. Sul posto è intervenuta l’equipe dell’elisoccorso che lo ha trasferito presso il pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza

TARSIA (CS) – Il suo viso era impregnato di sangue e non si riusciva a capire se respirasse oppure no. Il giovane ciclista di appena 13 anni è stato soccorso dall’equipe medica dell’elisoccorso e trasferito presso l’Annunziata. Al momento non è stato reso noto se sia grave e quindi ricoverato in rianimazione oppure sia fuori pericolo. Il fatto è accaduto nel centro abitato di Tarsia, nel cosentino. Il giovane era uscito di casa verso le 16 in sella alla sua bici. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma della compagnia di San Marco Argentano, diretti dal capitano Giuseppe Abbrescia, sarebbe sopravvenuta la rottura dei freni mentre il 13enne pedalava lungo la strada comunale. Resosi conto dell’accaduto, il piccolo ciclista avrebbe tentato di frenare nel tentativo di fermarsi in conseguenza del fatto che la bici aveva preso velocità. In quel mentre, dalla parte opposta sopraggiungeva un’auto, una Volkswagen Caddy. L’autista 62enne, del luogo, avrebbe tentato invano di frenare ed evitare la due ruote, ma l’impatto è stato inevitabile. I carabinieri dopo avere eseguito i rilievi, hanno sequestrato la vettura nell’attesa di sapere le condizioni mediche del ragazzo.