Legambiente Cerisano dichiara guerra agli incivili, e con le fototrappole fioccano le multe

Ormai è diventata una lotta agli incivili, gente che si permette di abbandonare per strada i propri rifiuti. Ed è partita anche a Cerisano.

CERISANO (CS) – Il circolo “Legambiente Cerisano” dichiara guerra ai campioni del lancio del sacchetto grazie ad alcune fototrappole che incastrano incivili, per i quali ora fioccano le multe. Attivate le fototrappole infatti, da subito sono scattate le sanzioni per chi abbandona i rifiuti illegalmente. “In soli sette giorni – dicono dal circolo – sono stati individuati una decina di trasgressori. I filmati sono stati inviati alle forze dell’ordine competenti per avviare l’iter che porterĂ alla sanzione minima di 150 euro”.

“Sono stati usati sia il metodo tradizionale, ossia l’apertura di buste per rintracciare il cittadino fuorilegge, sia le fototrappole, ovvero le telecamere dotate di sensore di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminositĂ naturale, poichĂ© dotati di raggi infrarossi. I tre dispositivi elettronici sono stati posizionati in punti sensibili in grado di immortalare quanti abbandonano illegalmente i rifiuti in zone periferiche e boschi che spesso si trasformano in micro discariche. Nel nostro Comune l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno sempre presente. Oltre al danno ambientale, c’è anche quello economico in quanto l’Amministrazione, quindi la comunitĂ tutta, deve affrontare i costi di intervento per la rimozione e lo smaltimento degli stessi. Spesso, non sono solo i cittadini cerisanesi a liberarsi dei loro rifiuti, ma cittadini di paesi confinanti al nostro”.

“Il fenomeno è dilagante – proseguono dal circolo Legambiente Cerisao – e non risparmia nemmeno le localitĂ di pregio naturalistico come Monte Cocuzzo. Dopo la pulizia della S.P 45 che collega Cerisano a Fiumefreddo Bruzio ad opera dei volontari della nostra associazione, in meno di trè giorni sono comparsi di nuovo frigoriferi e rifiuti domestici. Per contrastare le cattive abitudini crediamo sia opportuno far partire una campagna informativa per recuperare la conoscenza di tempi e giorni per l’esatto conferimento dei materiali differenziati e per spiegare ai residenti le modalitĂ del servizio porta a porta, che ben funziona nel nostro paese. Faremo di tutto per ridurre questo spiacevole fenomeno, e ci auguriamo che, a fronte di controlli piĂą serrati, ci sia anche una ri-educazione ambientale e civica”.