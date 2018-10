FOTONOTIZIA – Uomo colto da malore, ma l’ambulanza non riesce a raggiungerlo

E’ la seconda volta in pochi giorni che l’episodio si verifica durante una delle fiere più frequentate del Tirreno cosentino

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Questa mattina un venditore ambulante è stato colto da malore a Belvedere Marittimo dove è in corso la tradizionale festa di San Daniele. L’ambulanza però non è riuscita a passare a causa dei massi di sicurezza che pare non siano stati posizionati secondo le norme, impedendo di fatto di soccorrere l’uomo. I sanitari lo hanno quindi raggiunto a piedi trasportato d’urgenza all’Ospedale di Cetraro dove attualmente si trova ricoverato in osservazione. E’ la seconda volta in pochi giorni che durante la fiera di Belvedere Marittimo si verifica un episodio del genere. Domenica infatti una persona ha rischiato di morire quando un migrante che apparentemente presentava i sintomi di un infarto è stato raggiunto a piedi con estrema difficoltà dal 118 cui ambulanza, anche in questo caso, era bloccata da massi e bancarelle tra i quali hanno dovuto trasportare la barella in un assurdo slalom per salvargli la vita. I carabinieri di Belvedere Marittimo hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per risalire ai responsabili di tali disagi.