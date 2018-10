Serbatoio Gpl rinvenuto sulla spiaggia di Torremezzo: intervento del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco

Il nucleo regionale specializzato dei vigili del fuoco è intervenuto mettendo in sicurezza la zona e lo stesso serbatoio svuotato del gas e consegnato al Comune per lo smaltimento

FALCONARA ALBANESE (CS) – Una squadra del nucleo NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico regionale, specializzata in travasi LPG, è intervenuta a Torremezzo frazione del comune di Falconara Albanese in provincia di Cosenza per un serbatoio di GPL rinvenuto sulla battigia. Il serbatoio della capacitĂ di 3000 Lt e contenente all’interno una cospicua quantitĂ di GPL, trasportato probabilmente dal mare, si era arenato sulla spiaggia. Allertati dalla guardia costiera e dal Sindaco di Falconara per il tramite del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, il nucleo Nbcr/Lpg di Catanzaro, supportato dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paola (CS) ha provveduto a mettere in sicurezza la zona, eliminare il pericolo dovuto alla presenza del GPL che è stato bruciato in torcia ed infine ad effettuare le operazioni di bonifica del serbatoio. Quest’ultimo, al termine delle operazioni di intervento che si sono protratte per cinque ore circa, è stato consegnato al personale del comune di Falconara per lo smaltimento. Non risultano danni a persone o cose.