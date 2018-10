Ciclista investito da un’auto a Tortora, disagi sulla Statale 18

L’Anas ha comunicato che la Statale 18 Tirrena Inferiore, a Tortora, è provvisoriamente chiusa per un incidente che ha coinvolto un’auto ed una bicicletta

TORTORA (CS) – L’impatto è avvenuto stamattina ed ha visto coinvolte autovettura e un ciclista che è rimasto ferito. Per questo motivo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente chiusa al traffico a Tortora, per l’incidente avvenuto al km 244. Il ciclista è stato soccorso ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilitĂ e per il ripristino della normale circolazione nel piĂą breve tempo possibile.